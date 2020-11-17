الشارقة تخفض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية إلى 2 %

المصدر: (الشارقة - البيان)

تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة واعتماد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، للحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأفراد والأعمال في ظل استمرار جائحة «كورونا»، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير كافة الإمكانيات لتطبيق قرار تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية من 4 % إلى 2 % لغاية 31/‏3/‏2021 والبدء بتطبيقه على الفور.

وفي هذا السياق ثمن ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة واعتماد سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، للحزمة الثانية من المحفزات والتسهيلات التي تسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد والاستثمار. وأوضح الطريفي أن البلدية بدأت بتنفيذ القرار الخاص بعقود الإيجار السكنية ووضعت الإمكانيات اللازمة ووفرت قنوات التواصل مع المتعاملين.

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