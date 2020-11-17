إنجاز 72 % من المرحلة الرابعة لمحطة توليد الكهرباء بالعوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إنجاز 72.38 % من مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بالعوير، «المحطة H»، الذي يعد من المشاريع الهامة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، واستكملت الهيئة، خلال عملية تنفيذ المشروع، حتى الآن، أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة، دون تسجيل أي إصابات.

ويتم تنفيذ المشروع، من خلال ائتلاف، يضم كلاً من شركة «سيمنس» الألمانية، وشركة «السويدي باور»، وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.1 مليار درهم. ويتضمن المشروع، توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من شركة سيمنس، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 829 ميغاوات. .

رؤية

وقال معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل على توفير بنية تحتية قوية، تواكب التطورات المتسارعة، التي تشهدها دبي، وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية، للمساهمة في التنمية المستدامة، بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية».

وأكد المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج أن عجلة العمل في المشروع، تسير بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع على مراحل، في نهاية عام 2021 .

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة العوير لتوليد الكهرباء «H 1996 ميغاوات»، وذلك ضمن ظروف مناخية وحرارة عالية، تصل إلى 50 درجة مئوية. وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة، بعد إنجاز المرحلة الرابعة، وإضافة 829 ميغاوات، إلى 2825 ميغاوات، ما يرفع القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة، التي تبلغ 11,700 ميغاوات من الكهرباء، و470 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز