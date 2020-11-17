مركز «حماية» ينظم محاضرات للتوعية بطرق الوقاية من التنمر

المصدر: دبي - البيان

يُشارك مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالدورة الرابعة لحملة الأسبوع الوطني، للوقاية من التنمّر في البيئة المدرسية، والذي يُقام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمشاركة 28 مؤسسة اتحادية ومحلية.

ويُنظم مركز حماية الدولي، بالتنسيق مع منصة شرطة دبي للجرائم الإلكترونية e-crime، عدداً من المحاضرات مع العديد من مدارس دبي، للتوعية بطرق الوقاية من التنمر الإلكتروني بين الطلبة، وتوضيح العلاقة بين «كوفيد 19» والتنمّر الإلكتروني، وطرق التدخل الصحيحة.

وأشاد العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، حول تخصيص أسبوع للتنمر الإلكتروني لطلاب المدارس، حيث إن الكثير من الطلاب يجهلون معنى «التنمر الإلكتروني»، فيتعايشون مع الضغوطات والابتزاز، ما يؤثر سلباً في سلوكهم بالمنزل، وفي تكوينهم النفسي، ولهذا، ندعو المؤسسات التعليمية والتربوية، للاستفادة من الورش التوعوية، أو المحاضرات التي تعزز مفهوم التسامح والصداقة، داعياً إلى تنظيم فعاليات مصاحبة، تستهدف أولياء الأمور والعاملين في المدرسة، وتوضيح دورهم في تعزيز القيم الإيجابية بين الطلبة، مؤكداً أن شرطة دبي، ومن خلال مركز حماية الدولي، تسعى لتعزيز مفهوم الصداقة والتسامح، من خلال العديد من الورش التي ستعقد خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع منصة شرطة دبي للجرائم الإلكترونية e-crime.

ثقافة

ومن جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن محمد شرف مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن المركز يسعى، من خلال مجلس شرطة دبي الطلابي، إلى تثقيف شريحة كبيرة من الطلاب بالتنمر الإلكتروني، وطرق الوقاية منه، خصوصاً أن تداعيات الجائحة، وما فرضته من قيود، أجبرت العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، على البقاء بالمنزل لفترات طويلة، ما رفع من وتيرة استخدام الأجهزة الإلكترونية المتنوعة لفترات طويلة، ما جعل أمر الوقوع بحالات التنمر المختلفة أمراً وارداً وحتمياً للأطفال، الأمر الذي جعلنا نشارك بهذه الحملة، من خلال العديد من المحاضرات التخصصية الافتراضية، بالتعاون مع منصة e-crime، ويلقيها عدد من الضباط المتخصصين .

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