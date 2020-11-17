جامعة الفلاح تدعم موظفي اقتصادية دبي

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت جامعة الفلاح مذكرة تفاهم مع اقتصادية دبي، بهدف دعم مجالات التعليم كافة، وتحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية ذات الاهتمام المشترك وتم توقيع الاتفاقية عن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع انتشار «كوفيد19»، حيث وقعها علي إبراهيم محمد، نائب المدير العام في اقتصادية دبي، والبروفيسور عدي عصام عريضة رئيس جامعة الفلاح، وبموجب الاتفاقية يحصل موظفو اقتصادية دبي على منح دراسية متنوعة، تشمل جميع الموظفين والأقارب من الدرجة الأولى تصل إلى 20% .

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