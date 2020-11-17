34 باحثاً يفوزون بجائزة راشد بن حميد للثقافة

المصدر: ‎ (عجمان- وام)

فاز 34 باحثاً وباحثة بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، في دورتها السابعة والثلاثين، حيث تقدم 312 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلن ذلك خلال انعقاد مجلس أمناء الجائزة، اجتماعاً برئاسة د. سعيد حارب المهيري نائب رئيسة المجلس، بحضور أعضاء المجلس أ.د. خليفة الشعالي، أ.د. عبد الله الشامسي، د. آمنة خليفة، د. عبد الله السعيدي، د. عبد المجيد الخاجة، د. خالد الخاجة، د. سيف الشعالي، د. نهلة القاسمي، خميس عبد الله، أحمد حبيب، نجيبة الرفاعي، رجاء النومان، في مقر جمعية أم المؤمنين بعجمان، لمناقشة تقارير لجنة التحكيم، وإعلان نتائج الدورة السابعة والثلاثين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

في مجال الطب والصحة، فاز بالمركز الأول د. نورة الصويان من السعودية، وبالمركز الثاني د. سامح سليمان من الإمارات، وفي علوم البيئة، فاز بالمركز الأول د. خالد الطرابيلي من الإمارات، وبالمركز الثاني د. مها الصباغ من البحرين، وفازت في مجال التغذية د. وداد البشري من السعودية بالمركز الأول، وفي تقنية المعلومات، فاز بالمركز الأول د. وليد الحلفاوي من السعودية.

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