تصاميم مبتكرة للاحتفال في شوارع الفجيرة باليوم الوطني الـ 49

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

واصلت بلدية الفجيرة جهودها في تزيين وتهيئة وتجهيز الشوارع والميادين استعداداً لاستقبال مناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، حرصهم كل عام على تزيين الإمارة بتصاميم وأشكال هندسية مبتكرة وجديدة ولوحات ضوئية تحمل ألوان علم الإمارات، ابتهاجاً باليوم الوطني الغالي على قلوب الجميع، لافتاً إلى اهتمامهم الكبير لاستقبال الزوار بحلة جديدة، لما تمثله الإمارة من منطقة جذب في الاجازات الرسمية والعطل الأسبوعية.

مسابقة أفضل منزل مزين

وقال الأفخم إن البلدية تحتفل بهذا اليوم بأسلوب متميز بطريقة تتماشى مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة للتصدي لجائحة «كورونا»، حيث ستقوم بتنظيم العديد من المسابقات أبرزها مسابقة أفضل منزل مزين بمناسبة اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى إبراز احتفاء المواطنين والمقيمين بهذا اليوم السعيد.

وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المشارك صاحب المنزل أو فرداً من أفراد الأسرة وأن يكون من الفجيرة، على أن تكون الصورة بجودة عالية، حيث يتم المشاركة من خلال نشر الصورة في حساب المشارك مع وضع «تاق» لحساب البلدية، علماً أن آخر موعد لاستلام المشاركات 25 نوفمبر الحالي، ستمنح جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذي سيتم اختيارهم من قبل لجنة خاصة للمسابقة.

حملات مكثفة

وأكد الأفخم أن البلدية وضعت كل إمكانياتها لخدمة الجمهور وفق خطة وآلية عمل منظمة، بتكثيف حملات النظافة للمواقع السياحية بالإمارة وتوفير حاويات للقمامة موزعة في كل مكان، إلى جانب القيام بحملات مكثفة تفتيشية لجميع الأسواق والمحلات والمطابخ الشعبية، للتأكد من التزام هذه المنشآت بالشروط الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

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