«صحة دبي» تدشّن نظام «eWallet» للدفع المالي الذكي

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة بدبي، نظام «eWallet» للدفع المالي الذكي، لتكون الجهة الحكومية الأولى على مستوى دبي، التي تعمل بهذا النظام، الذي يفتح المجال لجميع المتعاملين مع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، لدفع رسوم الخدمات عن طريق الهاتف، وبطريقة آمنة ودقيقة وسريعة، بعيداً عن استخدام العملة الورقية.

وبهذه التدشين، تكون هيئة الصحة بدبي أضافت خطوة مهمة لرصيد خطواتها التي قطعتها في اتجاه الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية التي كانت قد بدأتها داخلياً، ثم على مستوى معاملات الموردين، لتصل الآن إلى المعاملات المالية للمتعاملين مع منشآتها الطبية.

نظام جديد

ومع تطبيق النظام الجديد، في مستشفى راشد أصبح بمقدور كل متعامل أو مراجع تحميل تطبيق «eWalletAE»، الخاص بالنظام الجديد، والدفع المالي مباشرة، وفي اللحظة نفسها يكون المحاسب المالي التابع للهيئة، قد تلقى إشعار الدفع، ومن ثم إتمام المعاملة. وجاء ذلك بتعاون وثيق بين الهيئة وبنك دبي الإسلامي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات.

وفي السياق نفسه، وتسهيلاً على المتعاملين، فتحت الهيئة المجال للدفع الإلكتروني عن طريق مجموعة من شركات الصرافة المعتمدة لديها.

ولدى تدشينه النظام الجديد، أكد معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ومبادراتها الرئيسة التي كان قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شأن التحول لحكومة مستقبلية بلا زيارات ولا ورق بحلول عام 2021.

رؤية سباقة

وقال معاليه: «إن دبي سباقة برؤيتها وأفكارها المبتكرة ومبادراتها الاستثنائية الخلاقة، ومن بينها التحولات التقنية والذكية التي تشمل جميع مناحي الحياة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع جميع شركائها الاستراتيجيين من أجل أن تكون دائماً في طليعة المؤسسات المنفذة لتلك التحولات، وما يتصل بها من أهداف وأولويات، تسعى إليها «صحة دبي»، تعزيزاً لتفوق دبي، وتحقيقاً لرضا الناس وثقتهم وسعادتهم».

ومن جانبه أعلن أحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، عن توجه «صحة دبي» لتعميم النظام الجديد على سائر منشآتها الطبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن النظام جاهز لذلك.

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