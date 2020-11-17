سلطان بن خليفة: الإمارات تتصدر في تعزيز التسامح

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من أوائل الذين حثوا على دعم قيم التسامح في المجتمع مشيراً إلى مقولته «رحمه الله» «إن التسامح واجب، لأن الإنسان إنسان خلقه الله، إن كان مسلماً أو غير مسلم».

ونوه سموه في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتسامح إلى أن الإمارات تتصدر الدول في تعزيز قيم التسامح مع الآخر منذ سنوات بفضل جهود القيادة الرشيدة منذ قيام الدولة.

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