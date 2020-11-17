هزاع بن زايد: الدولة تواصل نشر قيم الإخاء

المصدر: (دبي - البيان )

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن الإمارات تواصل مسيرتها الملهمة، في نشر قيم التعايش والتضامن والإخاء، على خطى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «على خطى الشيخ زايد والآباء المؤسسين، تواصل الإمارات مسيرتها الملهمة، في نشر قيم التعايش والتضامن والإخاء، وفي اليوم العالمي للتسامح، تزداد هذه القيم رسوخاً، ويظل التسامح جسر العبور إلى عالم أفضل، يتآلف بالحوار، وينمو بالمحبة، ويزدهر بالسلام».

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