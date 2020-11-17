حمدان بن زايد: الإمارات جسر للتلاقي بين الشعوب

المصدر: (دبي - البيان )

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن التسامح هو أحد الأركان الرئيسة في نهج قيادتنا الرشيدة، ومبدأ تأسست عليه الدولة منذ نشأتها.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للتسامح، تواصل دولة الإمارات، نشر رسالتها الحضارية، بترسيخ قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي بين الجميع، هو أحد الأركان الرئيسة في نهج قيادتنا الرشيدة، ومبدأ تأسست عليه الدولة منذ نشأتها، حتى غَدت جسراً للتواصل والتلاقي بين كافة شعوب العالم».

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