محمد بن زايد يبحث العلاقات مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي.. فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة. وبحث سموه والوزيرة الفرنسية، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية، ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما، لما فيه مصلحة البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين.. إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء.. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب الوفد المرافق للوزيرة الفرنسية.

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