محمد البواردي يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بنادي ضباط القوات المسلحة، أمس، فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه بوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، وثمن العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وبحثا علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها. واستعرض الجانبان جهود البلدين الصديقين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأهمية توحيد الجهود لاحتواء تداعياته، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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