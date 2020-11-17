الشيخة فاطمة تعزّي ملك البحرين وقرينته في وفاة خليفة بن سلمان

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «رحمه الله».

وأعربت سموها في برقية العزاء عن صادق تعازيها ومواساتها للملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ملك البحرين وآل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

كما بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، برقية تعزية ومواساة إلى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في برقيتها عن خالص مواساتها وتعازيها في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

وبعثت سموها أيضاً برقية تعزية ومواساة إلى الشيخة حصة بنت علي آل خليفة حرم المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعربت فيها عن خالص مواساتها وتعازيها في الفقيد.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

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