سفير الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: هافانا - وام

بحث بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا وريكاردو كابريساس نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي العلاقات الثنائية وفرص تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المطروشي بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكد حرصه على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات، بما يساهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

بدوره أشاد ريكاردو كابريساس بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوبا، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

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