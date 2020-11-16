«الزراعة والسلامة الغذائية» تغلق مطعم «فليكسي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري، بحق منشأة مطعم فليكسي، بشارع مدينة زايد في أبوظبي.

والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1045531، وذلك لمخالفتها القانون رقم «2» لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة، أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري، جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء.

والتي لها تأثير مباشر في سلامة وصحة المستهلك، ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة، لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين، حيث قام المفتشون بتحرير 3 مخالفات، وإنذار نهائي، بالإضافة إلى إنذار بالإغلاق الإداري بحق المنشأة، خلال الفترة من 5 أبريل الماضي، وحتى 12 نوفمبر الجاري، لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها، واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

وأكدت الهيئة أن «أمر الإغلاق الإداري، سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة، لضمان صحة وسلامة الغذاء».

وذكرت أن «قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة، تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي، لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري، من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية».

وناشدت الهيئة، الجمهور، بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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