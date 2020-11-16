محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي .. معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

و بحث سموه و الوزيرة الفرنسية خلال اللقاء العلاقات الثنائية و مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية و التي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

و تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .. إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء .. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب الوفد المرافق للوزيرة الفرنسية.

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