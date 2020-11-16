قرار وزاري بحل جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وتعيين مجلس إدارة مؤقت

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً بحل جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة سلطان بن بخيت العميمي.

وجاء القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2020 كما يلي:

بشأن حل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وزيرة تنمية المجتمع:

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته.

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شان الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (130) لسنة 2017 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة تنمية المجتمع.

- وعلى القرار الوزاري رقم (137) لسنة 1984 بتاريخ: 26 / 5 / 1984 بشأن اشهار جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وتحقيقا للصالح العام.

قررنا

مادة (1)

حل مجلس إدارة جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية بتاريخ: 5 / 9 / 2018 م.

مادة (2)

تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، من السادة التالية اسمائهم:

1. السيد/ سلطان بن بخيت العميمي رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ حارب خميس الظاهري عضو مجلس الإدارة

3. السيدة/ عائشة إبراهيم سلطان عضو مجلس الإدارة

4. السيد/ نجيب عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة

5. السيدة/ صالحة عبيد غابش يعقوب عضو مجلس الإدارة

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