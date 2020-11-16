باحثون في جامعة خليفة يتوصلون إلى آلية حديثة لتنقية المياه

المصدر: أبوظبي - البيان

توصل فريق بحثي من جامعة خليفة إلى تطوير أغشية مياه نانوية باستخدام مادة الغرافين، كما قاموا بتحليل قدرتها على السماح للمياه بالمرور خلالها والتقاط الجزيئات المذابة لتنقية المياه بفعالية.

وترأس الفريق البحثي الدكتور لورديس فيغا، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة ومدير مركز البحث والابتكار في ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، كما ضم الفريق دانييل باهامون، العالم البحثي في مركز البحث والابتكار في ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والدكتور إيون سيون شو، الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية والأحياء الجزيئية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.

وتعتبر قضية شح المياه أبرز تحديات المستقبل، وللتغلب على هذه المشكلة، تم معالجة المياه التي يستخدمها السكان وإزالة الشوائب والأملاح منها من خلال عمليات التحلية التي تتطلب أغشية مياه بوليمرية تمر المياه من خلالها فتلتقط الشوائب والملوثات، إلا أن هذه الطريقة غير فعالة، وتحتاج إلى طاقة كبيرة.

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