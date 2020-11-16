صحة دبي تصدر معايير جديدة للخلايا الجذعية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أصدرت إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة اليوم تعميما إلى كافة المنشآت الطبية والمهنيين المرخصين من هيئة الصحة معايير جديدة للخلايا الجذعية المشتقة من الأنسجة الدهنية والتقيد التام بما ورد بها لتجنب أي مخالفات قد تصدر بهذا الشأن.

وطالبت الهيئة جميع المعنيين الاطلاع على المعايير الجديدة والتقيد بها واتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد بها من أحكام.

ويأتي التعميم في إطار التزام هيئة الصحة التام بتزويد شركائها بكافة المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة، لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائيةً والدوائية في القطاع الصحي في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على صحة المرضى في المنشآت الصحية.

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