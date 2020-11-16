بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية تفتيشية على 30 سكناً عمالياً مؤقتاً

المصدر: وام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية تفتيشية على عدد من سكنات العمال المؤقتة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي، وذلك بهدف التأكد من تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة فيها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت الحملة زيارة 30 سكناً عمالياً مؤقتاً للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية العمال ومسؤولي الشركات في السكنات العمالية بضرورة مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، والتباعد بين الأشخاص، وارتداء الكمامات، وعدم التجمع، حفاظاً على صحة العمال والحد من انتشار أي فيروس.

ولاحظ مفتشو البلدية التزاماً كاملاً من قبل العمال الذين تمت زيارة أماكن سكنهم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بتطبيق جميع متطلبات البيئة والصحة والسلامة الموصى بها.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للخطة المعتمدة منذ بداية العام الجاري للتفتيش على متطلبات البيئة والصحة والسلامة، والتي تم تضمينها جميع الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا، حيت يتم التأكد بشكل دوري من التزام الشركات والعمال باللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع بشكل عام، والفئات العمالية على وجه الخصوص.

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