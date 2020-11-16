كهرباء ومياه دبي تنجز 72.38% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بالعوير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 72.38% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بالعوير، المحطة H""، الذي يعد من المشاريع الهامة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي. واستكملت الهيئة خلال عملية تنفيذ المشروع حتى الآن أكثر من 6 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أية إصابات.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال ائتلاف يضم كلاً من شركة "سيمنس" الألمانية وشركة "السويدي باور" وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.1 مليار درهم. ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من شركة سيمنس بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 829 ميجاوات. كما يشمل المشروع تركيب أجهزة ومعدات فرعية ومساعدة مقدمة من كبرى الشركات العالمية مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة MAN)) الألمانية ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة (Petrogas) الهولندية، كما يتم الاعتماد على عدد من الشركات المحلية والإقليمية للمساهمة في هذا المشروع.

وقال معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية، للمساهمة في التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

بدوره، أكد المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في الهيئة، أن عجلة العمل في المشروع تسير بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع على مراحل في نهاية عام 2021 مع التزام الهيئة بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة العوير لتوليد الكهرباء "H" 1996 ميجاوات، وذلك ضمن ظروف مناخية وحرارة عالية تصل إلى 50 درجة مئوية. وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمحطة بعد إنجاز المرحلة الرابعة وإضافة 829 ميجاوات إلى 2825 ميجاوات، مما يرفع القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة التي تبلغ 11,700 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

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