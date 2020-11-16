سيف بن زايد يطلق تطبيق "المتعامل الإيجابي" تعزيزاً للشراكة المجتمعية

المصدر: وام

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تطبيق "المتعامل الإيجابي" الذي يهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي للمشاركة الإيجابية في تحسين وتطوير وتقييم خدمات الوزارة ويعد إحدى مبادرات ومشاريع وزارة الداخلية الذكية ضمن جهودها في تصميم ملامح الخدمات للخمسين عاما القادمة.

ويعد التطبيق أداة تمكن مشاركة المتعاملين بأفكارهم وآرائهم حول ما تقدمه الوزارة من خدمات، ويدعم وزارة الداخلية في فهم الاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والتنبؤ بتوقعاتهم، ويساهم أيضاً في تعزيز معايير الصحة والسلامة العامة للعاملين والمتعاملين خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في وزارة الداخلية إن الوزارة تسعى دائما لإشراك كافة أفراد المجتمع في عملية تصميم و تطوير خدماتها، حيث تقدر الوزارة المعارف و المهارات المتعددة لمختلف فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم و احتياجاتهم مما يدعم وزارة الداخلية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وأوضح الكعبي أن الجمهور يمكنه تنزيل التطبيق من خلال الرابط المتوفر على تطبيق وزارة الداخلية (moiuae ) أو عبر تنزيله مباشرة من متاجر التطبيقات المعروفة من خلال البحث عن مسماه (المتعامل الإيجابي ) باللغة العربية أو بالانجليزية ( Positive Customer ).

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