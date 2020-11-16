مسؤولون: قرار منح الإقامة الذهبية يعزّز التدفّق الاستثماري وتنافسية الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن قرار منح الإقامة الذهبية يساهم في تعزيز التدفق الاستثماري والقدرة التنافسية للدولة.

وذكر اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات مميزة من المقيمين يأتي ضمن سلسلة القرارات الحكيمة لسموه التي تنسجم مع فكره العبقري في استقطاب هذه الفئات ليكونوا شركاء لوجستيين في مسيرة التنمية والإنجازات قادرين على تحقيق طموحاتهم وأهدافهم على أرض الامارات باعتبارها موطن العقول والكفاءات وحاضنة للعلم والعلماء.

وأشار إلى أن هذه الإقامة ستمنح لجميع الحاصلين على درجة الدكتوراه، وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم، كاشفاً أن هذه الدفعة الأولى التي أعلن عنها سموه وسيتم المباشرة برصدها وإدراجها في القوائم المخصصة لتكون باكورة هذا القرار التاريخي على أن تتبعها دفعات لاحقاً.

وأكد أهمية توفير البيئة الملائمة لتلك الشريحة من المجتمع الإماراتي وكافة مقومات ومضامين النجاح والتطور التي ستسهم بدورها في تعزيز مسيرة التنمية والإنجازات، مشيراً إلى أن سموه عودنا إصدار قرارات حكيمة تنم عن قيادة استثنائية تقدم مبادرات غير اعتيادية.

تكريم

بدوره قال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «عبر قرار الإقامة الذهبية للمقيمين من أصحاب تخصصات محورية والمميزين على حرص قيادة الإمارات على تكريم من اختاروا دولتنا وطناً ثانياً ومنصة لتحقيق أحلامهم، وأيضاً زيادة جاذبية الدولة عالمياً كوجهة للأعمال والعيش وهو ما سينعكس على مستقبل دولتنا».‎وأضاف: «في مجتمع الإمارات يشكّل التنوع في الجنسيات والثقافات والخبرات علامة فارقة جعلت دولتنا ما هي عليه الآن، وبمنح الإقامة الذهبية تقول قيادتنا لمن ساهم في بناء نجاحاتنا إن الإمارات وتفوقها هي محصلة حب وتقدير واجتهاد كل من يعيش فيها كل في مجاله».

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: إن مسيرة التنمية والإنجازات هي العنوان العريض الذي تندرج تحته مبادرة منح الإقامة الذهبية للمقيمين، فهم جزء من خارطة طريق الإمارات نحو المراكز الأولى عالمياً وسيواصلون مسيرتهم لأنهم مفاتيح المستقبل. وأضاف: في المؤسسات المتخصصة مثل مؤسسة حكومة دبي الذكية ودبي الذكية ومثيلاتها من الجهات القائمة على تقنيات وتطبيقات ما زال العالم يتعرف عليها، تتنامى الحاجة لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة ومثيلاتها، وتأتي هذه المبادرة لتعزز قدرات تلبية الحاجة المتنامية لها.

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