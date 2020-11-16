خالد بن زايد يفتتح المقر الجديد لمركز العين للتوحّد

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المقر الجديد لمركز العين للتوحد التابع للمؤسسة بمدينة العين، الذي أنجزته شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» على مساحة إجمالية تتجاوز الـ10 آلاف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 69 مليون درهم، ويستوعب ويتسع لـ178 طالباً من مصابي التوحد.

وقام سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، يرافقه الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة بجولة تفقدية في أرجاء مركز العين للتوحد للاطلاع على سير العمل والتعرف على خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدم بالمركز، حيث استمع إلى شرح من موزة السلامي، مديرة المركز، عن الخدمات التي يقدمها، وبرامج التدريب والتأهيل والتعليم التي تساعد في تنمية القدرات والطاقات الموجودة لدى مصابي التوحد وتساعد في عمليّة دمجهم وتمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا الغالي.

ورفع سموّه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم ومساندة سموهما للمؤسّسة ومراكزها والفئات التي تمثلها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسسة.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه المؤسّسة من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها المؤسّسة لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن فئات أصحاب الهمم من المجتمع تحظى بدعم كامل من القيادة الرشيدة، وهو ما تمثل في سن التشريعات وإصدار القوانين التي تكفل وتضمن لتلك الفئات حقوقها وتساوي بينها وبين كافة فئات المجتمع في مسيرة الخير على أرض الدولة.

وأثنى سموه على التعاون المثمر بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» في إنجاز المشاريع الرأسمالية الخاصة بالمؤسسّة على مستوى إمارة أبوظبي، ومنها مقر مركز العين للتوحد الذي بدوره يدعم مسيرة المؤسسة في تقديم خدمات متميزة شاملة لجميع الحالات الملتحقة بالمركز ومن في قوائم الانتظار من فئة التوحد بمنطقة العين، موجهاً الشكر للقائمين على الشركة، ومثمناً جهودهم وتعاونهم المميز مع المؤسسة.

حضر الافتتاح ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير إدارة مكتب رعاية المكفوفين، والمهندس خالد عبدالعزيز الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة مساندة، وعبدالله عبدالحميد الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة، وموزة السلامي مديرة مركز العين للتوحد، وعدد من ممثلي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه قال المهندس خالد عبدالعزيز الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة «مساندة»: يأتي تشييد مركز العين للتوحد في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء الوطن من هذه الفئة، حيث سيخدم المشروع شريحة مهمة من أبناء مدينة العين ممن يحتاجون إلى اهتمام ورعاية خاصة من الأطفال المصابين باضطراب التوحد، حيث يعد المركز صرحاً تعليمياً وتدريبياً مهماً، يسمح لهذه الفئة بالانخراط والاندماج في المجتمع، وأيضاً إبراز إبداعاتهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

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