«صحة دبي» تدشّن حافلة «ذكية» للتبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة في دبي ودبي القابضة، حافلة جديدة للتبرع بالدم، تُعد من الأحدث عالمياً، وهي فائقة المستوى في تجهيزاتها وتقنياتها الذكية، وموافقتها لأعلى شروط ومعايير وبروتوكولات الأمان الصحي والسلامة، فضلاً عن فخامتها وما تشتمل عليه من كل سبل الراحة للمتبرعين بالدم، إلى جانب أنها صديقة للبيئة. والمميز في هذه الحافلة التي جاءت بدعم كامل من دبي القابضة «أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة»، أنه تم تصنيعها محلياً، وتميز تصميمها وفق نموذج هندسي متطور وأعلى درجات الأمان، وهي مزود بشبكة إنترنت فائقة المستوى، وأنظمة ربط إلكتروني وكاميرات متقدمة.

وتشتمل الحافلة على 4 أسرة متطورة تقنياً مزودة بأحدث المستلزمات الطبية، للتبرع بالدم، وشاشات ذكية وألواح ذكية لتعبئة بيانات المتبرعين بالدم، إضافة إلى غرفة مختبر وغرفة أخرى للفحص الطبي، ووحدات حديثة لتخزين الدم، إلى جانب نقطة استراحة للمتبرعين بالدم، مزودة بخدمة «واي فاي».

ومن المقرر أن تبدأ الحافلة جولاتها في ربوع دبي، للوصول إلى أماكن تواجد المتبرعين بالدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمرض «كوفيد-19».

وجاء التدشين بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وخالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة، كما حضر من الهيئة الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى دبي القابضة. وعقب التدشين، أكد معالي القطامي حرص هيئة الصحة بدبي على توفير أفضل أنظمة التبرع بالدم، سواء من حيث التجهيزات والتقنيات المستخدمة أو معايير مأمونية الدم وسلامة المتبرعين وسبل راحتهم.

ومن جانبه قال خالد المالك، العضو المنتدب لـدى دبي القابضة: «نفتخر بمساهمتنا في مساندة هذه المهمّة الإنسانية طويلة المدى لما لها من تأثير إيجابي على دعم مسار الصّحة العامة بما فيه خير للمجتمع. ستعمل حافلة التبرُّع بالدم المزودة بأحدث التجهيزات من دبي القابضة على زيادة الوعي المجتمعي وتسهيل سبل التبرع بالدم قدر الإمكان، مما يساعد على تشجيع المزيد من المتبرعين في دبي وبالتالي سيتمكن الأطباء والعاملون في المجال الطبي من إنقاذ المزيد من المرضى».

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