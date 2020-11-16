إطلاق برنامج الدعم النفسي للعاملين في خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

أبرم مكتب «فخر الوطن»، اتفاق شراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات لإطلاق برنامج تقديم الدعم النفسي للعاملين في خط الدفاع الأول، من خلال خدمة «الخط الساخن»، وذلك استكمالاً لمبادرة «خط الدعم النفسي»، المبادرة التطوعية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وتأتي المبادرة، في إطار الجهود والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب «فخر الوطن»، لدعم أبطال خط الدفاع الأول، في مواجهة جائحة «كورونا» على مستوى الدولة.

وأطلق البرنامج الجديد، ضمن مبادرة «خط الدعم النفسي»، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويأتي بدعم مباشر من مركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

ويهدف البرنامج إلى تدشين خط مساعدة، يعمل من الــ 8 صباحاً إلى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، في إطار تقديم دعم طويل الأمد للصحة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية، من خلال فريق تلقى تدريباً خاصاً، يضم أكثر من 55 متطوعاً.

تميز

وبمناسبة إطلاق الخط الساخن، قال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»: «إن العاملين في الخطوط الأمامية حول العالم، يواجهون ضغوطاً نفسية كبيرة، بسبب فيروس «كوفيد 19»، ورغم شعورهم بعبء الجائحة أكثر من الآخرين، بحكم طبيعة عملهم، فقد واصلوا العمل يومياً لمساعدة بلادنا على تجاوز هذه الظروف، بمنتهى الإخلاص والإيثار».

وأضاف: «رأينا في مكتب فخر الوطن، أن دعم الصحة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية، أصبح الآن أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، فقد كانت الجائحة مناسبة لنتعرف إلى حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء الأبطال، ونأمل من خلال «خط المساعدة»، أن نتمكن من المساعدة في توفير دعم مستمر ومؤثر لهؤلاء الشجعان، الذين يكرسون حياتهم لحمايتنا جميعاً».

شراكة

ومن جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع «إن الواجب الوطني والمجتمعي، يحتم علينا أن نتحد يداً بيد، كي نتأكد من أننا ندعم صحة أبطال خط الدفاع الأول بالطريقة نفسها التي عملوا بها بكل إخلاص وتفانٍ من أجل حمايتنا، مؤكدة ضرورة التركيز المباشر على أبطال خط الدفاع الأول، ومن المهم جداً الحفاظ على صحتهم النفسية بأفضل حالاتها، خلال هذه الأوقات الحاسمة وما بعدها».

وأضافت معاليها «إن وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات، تجسدان أفضل صور التعاون المجتمعي مع مكتب فخر الوطن، من خلال هذه المبادرة «خط الدعم النفسي»، وتحرصان أيضاً على تحقيق الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والتطوعية، بما ينعكس أثرها على تقديم الدعم المجتمعي اللازم، وتأكيد توفير كافة الخدمات والإمكانات التي تحقق المتطلبات النفسية والمعنوية لجميع العاملين في الخطوط الأمامية بمختلف اختصاصاتهم».

وجدير بالذكر، أن مبادرة خط الدعم النفسي، يخصص خط هاتف منفصلاً للعاملين في الخطوط الأمامية، والذي يمكن اختياره عند الاتصال بخط 800-HOPE الرئيس.

وكانت مبادرة «خط الدعم النفسي»، التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات، تلقت أكثر من 1200 اتصال من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لحالات بحاجة إلى تقديم الدعم، والتي تعامل معها الخبراء المختصون والمتطوعون، منذ إطلاق المبادرة، تحت مظلة الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، في شهر مايو 2020، وذلك في إطار توفير الدعم النفسي والاستشارات المجتمعية للأفراد، بالتعاون مع نخبة الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجال الطب النفسي والمتطوعين، من خلال قناة تواصل هاتفية وإلكترونية، تضمن للمستخدم تجربة فعالة، تحافظ على خصوصيته، فيما توفر له النصح أثناء هذا التحدي العالمي.

وسيتم تشغيل خط الدعم النفسي للعاملين في خط الدفاع الأول - باللغتين العربية والإنجليزية- من قبل فريق من المتطوعين، من العاملين والمتخصصين في مسائل الصحة النفسية، والعديد منهم طلاب في مجال الصحة النفسية والذهنية، أو متخصصون في مهن الصحة النفسية، مثل المدربين «لايف كوتش».

ويتم الإشراف مباشرة على المتطوعين من قبل فريق يتألف من 12 طبيباً معتمداً للصحة نفسية، يعمل على تدريبهم بشكل فردي، والذين يقدمون الدعم بدورهم لأبطال خط الدفاع الأول، على الخط الساخن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز