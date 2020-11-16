حميد القطامي: تكريم خط الدفاع الأول وسام شرف للقطاع الصحي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتخصيص الدورة الجديدة لمبادرة أوائل الإمارات، لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة «كوفيد-19» العالمية، يُعد رسالة بالغة المعاني من سموه للمتفانين في عملهم والمخلصين في أداء مسؤولياتهم، ممن واصلوا الليل بالنهار لحماية المجتمع والمحافظة على صحة وسلامة وحياة أفراده، وأيضاً لكل من بادروا واصطفوا خلف الدفاع الأول.

وأضاف: «إن توجيه سموه بتكريم التجارب الاستثنائية على وجه التحديد، يرسخ جملة المفاهيم التي أسسها سموه محلياً وعالمياً على مستوى العمل وإدارة المؤسسات، وما يرتبط بذلك من الركائز المعتمدة على الإبداع والابتكار».

وبهذه المناسبة رفع معالي القطامي باسمه واسم جميع العاملين في الهيئة والمنتسبين لها والمؤازرين لجهودها من الشخصيات والجهات المختلفة، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن توجيه سموه بهذا التكريم، هو وسام شرف للقطاع الصحي على مستوى الدولة.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها الدولة مواجهة التحدي العالمي، وسموه يرعى جميع العاملين في خط الدفاع الأول، ويحفزهم، ويوجه بتعزيز جهودهم .

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