تفاعل شعبي واسع مع وسم #أوائل_الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تفاعل مغردون في «تويتر» مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترشيح أصحاب التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس «كورونا»، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة عبر وسم #أوائل_الإمارات. ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الوسم انهالت الترشيحات والتي تضمنت جنود خط الدفاع الأول من مختلف المجالات وبعض الشخصيات التي كان لها إسهامات ملموسة، وتركزت أغلب الترشيحات على العاملين في القطاع الصحي والعسكري، الذين قدموا إلى جانب التخصصات الأخرى جهوداً استثنائية خلال الشهور الماضية. ويمكن لكافة أفراد المجتمع ترشيح أنفسهم أو من يرونه مناسباً من الشخصيات والمبادرات المتميزة للتصدي للفيروس، وستقوم اللجنة القائمة على مبادرة «أوائل الإمارات» برصد الأسماء ومتابعة الترشيحات عبر الوسم، والإعلان عن أسماء الشخصيات والمبادرات في حفل استثنائي سيحدد توقيته، الذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

نماذج

تهدف مبادرة أوائل الإمارات إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها، وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين والمقيمين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس الإمارات وحتى اليوم لترسيخ روح الاتحاد، إضافة إلى فئة الشباب المتميزين في مختلف المجالات، الذين أسهموا في رفع علم الدولة في كافة المحافل.

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