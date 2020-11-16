«الاعتماد الأكاديمي» تواصل تأهيل المقيّمين المعتمدين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تواصل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، إعداد وتأهيل المقيمين المعتمدين ضمن مشروع إعداد المقيمين الأكاديميين المعتمدين من مؤسسات التعليم العالي الذي أطلقته الوزارة من أجل إيجاد الكفاءات البشرية القادرة على محاكاة المعايير العالمية المتبعة في مجال اعتماد البرامج والمؤسسات الأكاديمية للنهوض بواقع منظومة التعليم العالي، وجعلها في مصاف المنظومات التعليمية العالمية.

ونظمت المفوضية مؤخراً ورشة افتراضية بمشاركة 18 جامعة بحضور الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي وعدد من الموظفين، وأكد بني ياس على حرص المفوضية على تطبيق أفضل ممارسات الجودة العالمية للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي في الدولة وبناء الكفاءات الوطنية للوصول على المستهدف .

وقال «يعد بناء قدرات الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة من المواطنين، من أولويات ضمن رؤية الإمارات المستقبلية، حيث تتطلع مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لإعداد وتأهيل عدد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي للحصول على شهادة»مقيم معتمد«لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية .

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