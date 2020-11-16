رجال أعمال: مبادرات الإمارات المتنوعة ترسّخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي

أكد خبراء ورجال أعمال أن مبادرات الإمارات المتنوعة ترسّخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال، وأن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منح الإقامة الذهبية للعديد من المقيمين من العديد من التخصصات، في مبادرة جديدة ونوعية تعزّز حالة الاستقرار والنمو بالدولة بما في ذلك القطاع الخاص.

منظومة تنموية

وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى «إنسينكراتور» بالمنطقة: أن الفئات الجديدة شملت الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، وهو ما يُعد تكريماً للعلماء والاهتمام بهم بهدف تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي في دولة الإمارات كونها إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة..

مزيد من الاستقرار

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب اي جي»: تأتي المبادرة لتضمن المزيد من الاستقرار للمقيمين العاملين في هذه المجالات، ولا شكّ في أنها ستؤدّي إلى استقطاب المواهب من مختلف أرجاء المنطقة والمحافظة عليها.

علاوة على ذلك، يعزّز التركيز على مجالات مثل هندسة الكمبيوتر والبرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة مكانة دولة الإمارات مركزاً لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في المنطقة، ويشجّع على الاستثمار بشكل أكبر في هذه المجالات.

رؤية مستقبلية

وقال موفق بليش، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كابارول: رسّخت الإمارات على مر الأعوام مكانتها دولة معطاءة، تعمل على تعزيز الفرص التي تدعم أبناءها والمقيمين فيها على تحقيق طموحاتهم، وتقدم لهم الفرص للتطور والازدهار على الصعيدين الشخصي والمهني. وتأتي هذه الخطوة الجريئة اليوم لتكون برهاناً على الرؤية المستقبلية الفريدة للقيادة الرشيدة، حيث ستعزّز من مكانة الإمارات وموقعها الريادي العالمي، خصوصاً بصفتها منصة لجذب المواهب وترسيخ ثقافة الابتكار.

مقومات النمو

وتوقع علي شبدار، المدير الإقليمي لدى شركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن يساهم القرار في رسم نجاح الدولة خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن دعم جهودها في بناء القدرات والمهارات لتصبح مكتفية ذاتياً، ويزيد من أجواء التفاؤل في أوساط قطاع الأعمال خلال هذه الفترة التي تشهد تعافياً تدريجياً واستئنافاً كبيراً للأنشطة التجارية.

منصة مثالية

قال جاوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيرلوب.آي أو»، المتخصصة في أتمتة خدمة العملاء: «يأتي القرار انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لخلق بيئة مساعدة على الأبحاث والتطوير لدفع الدولة أكثر على مسار الاقتصاد المعرفي وصولاً إلى تحقيق عمق استراتيجي على مسار النمو للاقتصاد الجديد، كما يعزّز من استفادة الدولة من مكانتها منصة مثالية لتعزيز تأهيل الشباب من خلال الجمع بين المواهب الشابة والأفكار الخلّاقة والتمويل اللازم التي تمثل جميعها المكونات الأساسية للمجتمع التكنولوجي للقرن الواحد والعشرين».

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