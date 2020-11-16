تعاون بحثي بين «تريندز» و«مركز جينا» الألماني

المصدر: أبوظبي-البيان

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أخيراً، مذكرة تفاهم مع «مركز جينا لدراسات علم المصالحة» التابع لجامعة فريدريش شيلر الألمانية، وذلك بهدف تعزيز التعاونين العلمي والبحثي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين المركزين في مجال إعداد البحوث والدراسات، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات العلمية والمهنية، والإصدارات، والمنشورات، والمعلومات وإقامة المشروعات البحثية المشتركة، بما يحقق أهدافهما المشتركة، وتعزيز دور كل منهما في تعزيز ثقافة حل النزاعات ونشر السلام الدولي. كما يتعاون المركزان في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في قضايا الصراعات والنزاعات والمصالحة التي ترتبط بالأمن والسلم الدوليين، وفي مناطق الشرق الأوسط والشرق الأدنى وأفريقيا وأمريكا اللاتينيية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز