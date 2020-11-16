7600 موظف حكومي دربتهم «الموارد البشرية» افتراضياً

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أنهت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى «معارف» السنوي للتدريب والتطوير 2020، والذي عقدته بشكل افتراضي هذا العام، بسبب الظروف الراهنة، التي يمر بها العالم، في ظل تفشي جائحة «كورونا»، استفاد منها 7600 موظف في الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية من مختلف إمارات الدولة، في 6 أشهر. وقالت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في «الهيئة»، إن ملتقى «معارف» السنوي للتدريب والتطوير 2020، جاء بعنوان «التحوّل الرقمي نحو التعليم والتدريب»، وتضمن عقد 144 برنامجاً وورشة تدريبية افتراضية مجانية منذ مايو الماضي، وحتى بداية نوفمبر، بواقع أكثر من 200 ساعة تدريبية .

وقالت فاطمة الجسمي رئيس قسم سياسات التدريب والتعليم المستمر في «الهيئة»: «لقد تنوعت موضوعات البرامج والدورات التدريبية التي تضمنها ملتقى «معارف» السنوي لهذا العام، ما بين عامة وتخصصية، ومن أبرز هذه الدورات، مهارات إدارة التغيير، والابتكار، وإدارة الأزمات، والممارسات الأفضل في الحوكمة المؤسسية، وإدارة فرق العمل، والقيادة الفاعلة».

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