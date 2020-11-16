أكاديمية الإعلام الجديد و«صندوق الوطن» يستثمران في الكفاءات المواطنة

المصدر: دبي- وام

وقّعت أكاديمية الإعلام الجديد - الأكاديمية الأولى من نوعها في العالم العربي - اتفاقية شراكة جديدة، مع صندوق الوطن - المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة في الدولة - لخلق جيل مستقبليّ واعد من الكفاءات المواطنة، التي تدعم مسيرة الابتكار والإبداع في الدولة، وتصنع مستقبل الإعلام الرقمي للخمسين عاماً المقبلة، وذلك في إطار الرؤية الوطنية لدعم الشباب المواطن الموهوب في مجال الإعلام الرقمي الجديد.

وستركز الاتفاقية، على اكتشاف المواهب الوطنية، وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام، لتحفيزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم، والاستفادة من مواهبهم وإبداعاتهم في خدمة الوطن، وتسخيرها في بناء جيل واعد، يعزز مسيرة دولة الإمارات التنافسية نحو العالمية.

وستسعى الأكاديمية لدعم صندوق الوطن في المبادرات والمشاريع المبتكرة، ومساعدته على تطوير الكفاءات الوطنية الشابة المهتمة بصناعة المحتوى الهادف، الذي يعتبر حجر الأساس في نشر رسالة الدولة وقيمها، وذلك من خلال توفير الإرشاد المهني المناسب في علم ابتكار المحتوى الهادف والمبتكر. وتأتي هذه الاتفاقية، كخطوة أخرى بنّاءة في مسيرة أكاديمية الإعلام الجديد، نحو دعم المواهب في المنطقة، وتعزيز الابتكار في مجال الإعلام الرقمي، لخلق محتوى متميز وإبداعي، يسهم في تعزيز الهوية الإعلامية العربية، ونشر الرسائل الإيجابية عن المنطقة، عبر منصات إعلامية متطورة ومعاصرة، تغير الصورة النمطية عن شعوبنا وثقافتنا العربية. ولذلك، تسعى الأكاديمية، وباستمرار، لدعم المبادرات الوطنية، والتعاون معها لتطوير قطاع الإعلام الجديد، بما يسهم في دفع عجلة التقدم في دولة الإمارات، وذلك بدافع حرصها على تفعيل المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع والوطن.

مبادرات

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن: «تأتي هذه الاتفاقية، في سياق مبادرات صندوق الوطن، التي يسعى من خلالها إلى دعم ورعاية الكفاءات المواطنة في شتى المجالات، ومن منطلق حرصه على تأهيل جيل من القيادات الإعلامية في مجال الإعلام الرقمي الجديد، وتمكينها من الأدوات والمهارات ». وأضاف: «نحن سعداء بهذا التعاون، الذي يجسد توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، بضرورة تضافر الجهود، وبناء الشراكات الفعالة، التي تسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، والعبور نحو مستقبل مشرق، بالاعتماد على مواهب شبابية ».

التزام

من جهته، أكد راشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أهمية هذه الخطوة، وقال: «نلتزم في أكاديمية الإعلام الجديد، بدعم المواهب الوطنية الشابة، وهذا ما ستركز عليه شراكتنا مع صندوق الوطن، حيث سنعمل معاً على تمكين الشباب الإماراتي، من إبراز مواهبهم، والاستثمار في إمكاناتهم، لخلق هوية إعلامية إماراتية رائدة وقادرة على التنافس عالمياً، من خلال العلم والإبداع في كافة القطاعات الحيوية، من بينها الإعلام الرقمي».

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