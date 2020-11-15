افتتاح مركز خدمة عملاء رافد الموحد بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات، عن افتتاحها مركز "خدمة عملاء رافد الموحد" في منطقة واسط، ويحتل المركز المتخصص في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة، موقعاً استراتيجياً بالقرب من مقر شرطة واسط، ومركز خدمات المرور والترخيص في امارة الشارقة بمنطقة الرمثاء، لسهولة التنسيق المباشر مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال المقدم محمد عبد الله علاي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن افتتاح مركز خدمة عملاء رافد الموحد بالقرب من مواقع شرطية مهمة وحيوية، يؤشر إلى مدى وعمق التعاون والتنسيق بين الشرطة ورافد، كما يدل على مدى حرص رافد على توفير حزمة خدمات وتسهيلات للمتعاملين بالقرب من مواقع الشرطة، ونحن نرحب بذلك، ونؤكد على أهمية وضرورة الاستمرار في هذا النهج لما يسهم في تسهيل تقديم مختلف الخدمات للمتعاملين، مبينا أن عمليات الحوكمة والمركزية في مقر رئيسي موحد، من شأنها أن تؤدي إلى عملية تطوير الخدمات المقدمة من شريكنا الاستراتيجي، شركة رافد، ومعالجة فرص التحسين من خلال التنسيق والتعاون المباشر.

استراتيجية

من جهته أكد عبد الرحمن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث في شركة رافد، يأتي افتتاح مركز "رافد الموحد" الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في إطار استراتيجية شركة "رافد" وخططها التوسعية من أجل تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وبهدف توفير الوقت والجهد على لمتعاملين، وتنفيذ متطلباتهم بسرعة وإتقان، اذ لا تتجاوز مدة إنجاز المعاملات الـ 10 دقائق.

حزمة خدمات

وأشار الشامسي إلى أن المركز يقدم حزمة خدمات، من أبرزها: إصدار وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة بكافة أنواعها، توفير قسم للتحقيق بالحوادث المرورية يتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تسجيل كافة الاستفسارات والملاحظات وإرسالها للجهة المختصة، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المتعامل التواصل والتفاعل.

إلى ذلك، يلبي مركز " خدمة عملاء رافد الموحد "، المجهز بأعلى المواصفات الفنية والتقنية، كافة احتياجات المتعاملين الخاصة بتخطيط الحوادث، وعلى أتم الاستعداد لاستقبالهم، وتنفيذ التقارير القانونية للحوادث، وتسليمها بدفة وعناية تامة. والجدير بالذكر أنه ما زال بإمكان الجمهور الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر تطبيق "رافد" للإبلاغ عن الحوادث المرورية وتخطيطها، والذي يمثل بدوره حلاً سريعاً وموثوقاً، وذلك إلى جانب إمكانية الاتصال على الرقم المجاني (80072343) على مدار الساعة.

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