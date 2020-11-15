تفاعل شعبي واسع مع وسم #أوائل_الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تفاعل مغردون في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترشيح أصحاب التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة عبر وسم #أوائل_الإمارات، ضمن الدورة الجديدة لمبادرة أوائل الإمارات.

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الوسم انهالت الترشيحات التي تضمنت جنود خط الدفاع الأول من مختلف المجالات وبعض الشخصيات التي كانت لها إسهامات ملموسة والمؤسسات والمبادرات، وكانت الترشيحات الأبرز لعدد من العاملين في القطاع الصحي والعسكري الذي قدموا إلى جانب التخصصات الأخرى جهوداً استثنائية خلال الشهور الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على المجتمع وتسجيل صفر وفيات ناجمة عن وباء كورونا في كثير من الأيام.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قال: «وجّهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة التي جعلت من دولتنا نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة كورونا»، وأضاف: «سنحتفي بالأطباء ورجال الأمن والمعلمين والقطاع الإنساني وبكل الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ للمحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا».

وأكد أن «الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين ومقيميها المتفانين ونعتز بجميع الأبطال وبمجتمعنا وشعبنا الذي لمسنا منه التلاحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة، ويأتي توجيه نائب رئيس الدولة كبادرة تقدير للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي لعبوه في التصدي للجائحة، ما جعل من النموذج الإماراتي في التعامل مع جائحة كورونا مثالاً مشرفاً عالمياً، إذ شكلت فرق العمل والمبادرات في مختلف القطاعات نماذج رائدة في العطاء الإنساني والمجتمعي خلال تصدي الدولة لتداعيات فيروس كورونا، وأثبت خط الدفاع الأول أنهم ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام».

ويمكن لكافة أفراد المجتمع ترشيح أنفسهم أو من يرونه مناسباً من الشخصيات والمبادرات المتميزة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في الدولة من خلال الوسم المخصص للمبادرة #أوائل_الإمارات، فيما ستقوم اللجنة القائمة على مبادرة «أوائل الإمارات» برصد الأسماء ومتابعة الترشيحات عبر الوسم، والإعلان عن أسماء الشخصيات والمبادرات في حفل استثنائي سيحدد توقيته الذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

يُذكر أن مبادرة أوائل الإمارات تهدف إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها، وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين والمقيمين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس الإمارات وحتى اليوم لترسيخ روح الاتحاد، إضافة إلى فئة الشباب المتميزين في مختلف المجالات، الذين ساهموا في رفع علم الدولة في كافة المحافل.

وانطلقت المبادرة في عام 2014، حيث كرّمت خلال دوراتها السابقة حتى عام 2019 أكثر من 200 شخصية ومبادرة من كافة إمارات الدولة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم، كما خُلدت أسماؤهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي خاص بهم.

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