مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعد دليلاً للمخاطر لمواجهة التحديات

المصدر: دبي - البيان

حرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على صياغة وإعداد دليل للمخاطر، بهدف تمكين الإدارات والأقسام من مواجهة التحديات والمخاطر والقدرة على التغلب عليها بأسلوب منهجي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وعكفت المؤسسة منذ تأسيسها على تحسين وتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية من خلال مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والإصدارات في ما يخص إدارة المخاطر.

وأوضحت مريم عبد الله السويدي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي على أن إدارة المخاطر هي عملية نظامية شاملة تساعد متخذي القرار على تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة كل أنواع المخاطر الداخلية والخارجية، وعمل على إعداد وصياغة دليل المخاطر كوادر إماراتية متدربة ومتمكنة وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية مثل مواصفة الآيزو 2018:31000.

ومعايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والمعتمدة ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وغيرها من المصادر والمراجع الحكومية والعلمية، وقمنا بتوجيه المعنيين بتعميم الدليل على جميع الموظفين من خلال البريد الإلكتروني والموقع الداخلي للمؤسسة وإقامة ورش توعوية للموظفين.

وأفادت السويدي بأن إدارة الاستراتيجية في المؤسسة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ يؤدي إلى التأثير على الخطة الاستراتيجية، والتأكيد على ضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، لا سيما أن الإسكان من القطاعات الحيوية في إمارة دبي، والتي تحظى برعاية واهتمام مباشر من القيادة الرشيدة.

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