"طرق دبي" تتيح للمتدربين على قيادة المركبات تقييم مستوى مدربيهم

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تتيح للمتدربين على قيادة المركبات المساهمة في تحسين وتطوير أداء مدربيهم في مدارس ومعاهد تعليم السياقة التي تعمل تحت مظلة الهيئة وذلك من خلال تقييمهم عبر تطبيق دبي درايف بعد الانتهاء من دروس السياقة.

وقال منصور رحمة الفلاسي مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من سعي الهيئة المستمر لتحسين وتطوير آلية تعليم قيادة المركبات حسب أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال لنيل الريادة ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما على المستوى العالمي أيضا".

واشار إلى أن هذا التقييم سينعكس على التقييم السنوي للمدرب عن طريق نظام النجوم وسينعكس بشكل إيجابي على حرص المدربين وتحفيزهم لزيادة جودة التدريب الأمر الذي سيؤثر بلا شك على قوة مخرجات التدريب.

وأكّد الفلاسي الحرص المستمر لهيئة الطرق والمواصلات على إشراك الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ومنهم المستفيدون من خدمات الهيئة في تحسين وتطوير خدمات الهيئة ومن هؤلاء المستفيدين من هذه الخدمات المتدربين على قيادة المركبات حيث ستلعب ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآراؤهم وأفكارهم دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى آليات التدريب المتّبعة مما يُسهم في تحسين وتطوير أداء المدربين ويُعزّز السلامة على الشوارع والطرق أثناء ساعات التدريب اليومية.

وبلغ عدد الساعات التدريبية التي قضاها المدربون مع المتدربين في المعاهد من بداية يناير وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مليونا و684 ألفا و650 ساعة تدريب نظري وعملي. كما بلغ عدد المتقدمين للحصول على رخص قيادة خلال الفترة ذاتها 73 ألفا و627 شخصا ..ويبلغ عدد مركبات تعليم القيادة حوالي 2000 مركبة وعدد المدربين والفاحصين التجريبيين 2300 مدربا وفاحصا تجريبيا.

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