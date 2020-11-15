كهرباء ومياه دبي تضيف خاصية "التتبع والتشخيص الذاتي" للتحقق من الاستهلاك

المصدر: وام

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي خاصية "التتبع والتشخيص الذاتي" لتمكين المتعاملين من تتبع مراحل استجابة الهيئة لطلباتهم المتعلقة بخدمة التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه وتحديد موعد زيارة فريق الهيئة الفني لإجراء الفحص اللازم.

وتتيح الخاصية الذكية أيضاً للمتعاملين استلام رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني لاطلاعهم على نتائج الفحص من حيث حل المشكلة الفنية وتعديل الفواتير عند الضرورة إضافة إلى الحصول على سجل بطلباتهم الخاصة بخدمة التحقق من الاستهلاك والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتلبيتها.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدمات رقمية ذكية وفق أعلى المعايير العالمية بما ينسجم مع مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقال إن الهيئة تقدم جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لتوفير وقت وجهد المتعاملين وتمكينهم من إجراء كافة معاملاتهم بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان.

وتندرج خاصية "التتبع والتشخيص الذاتي" ضمن خدمة التحقق من الاستهلاك تحت مظلة مبادرة "الحياة الذكية" التي أطلقتها الهيئة مؤخراً وتشتمل على مجموعة من الخصائص الذكية لتمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه واتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي ودون الرجوع إلى الهيئة.

ويمكن للمتعاملين مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً من خلال تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وتحديث ملف "أنماط الاستهلاك" للاستفادة من نصائح الترشيد التي أعدت خصيصاً لكل متعامل ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم.

وتوفر الهيئة أيضاً خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ضمن مبادرة الاستجابة الذكية لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

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