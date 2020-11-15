"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة للحفاظ على المظهر الحضاري في الإمارة

المصدر: أبوظبي- البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي، حيث نفذت حملة مشتركة بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مركز المدينة، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المشهد الجمالي للمدينة.

وشهدت الحملة عدداً من الإجراءات التوعوية والتنفيذية، حيث تم خلالها تحرير 43 إشعاراً توعوياً، وتحرير 66 مخالفة، وسحب 10 مركبات، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية الآمنة لكافة أفراد المجتمع.

وأهابت البلدية بالجميع ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية ومساندة البلدية والمؤسسات المختصة في الحفاظ على المظهر العام ومواجهة كافة أشكال المشوهات والتي تشكل ظاهرة السيارات المهملة أحد أهم هذه المشوهات نظرا لتلويثها المشهد الجمالي للمدن.

وأشارت البلدية إلى انها تحرص بشكل منهجي ودوري على تنظيم حملات توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وذلك ضمن إطار مساعيها نحو إشراك المجتمع في تكريس المظهر الحضاري العام، ومواجهة مشكلة المشوهات على اختلاف أنواعها.

كما تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تحفيز الدافع الذاتي لدى أفراد المجتمع من خلال رفع مستوى وعيهم بمخاطر المركبات المهملة، سواء على الصعيد الصحي أو سلامة أفراد المجتمع، أو على صعيد المشهد الجمالي للمدن والشوارع ، والانسياب المروري، وكذلك تشجيعهم على المشاركة في مواجهة هذه المشوهات.

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