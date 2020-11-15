محمد بن راشد: قررنا منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة في المجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات محددة في المجتمع.

وقال سموه عبر تدوينة في حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الإمارات قررت منح الإقامة الذهبية للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

وأضاف سموه إنه الإقامة الذهبية سيتم منحها أيضاً للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.

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