بلدية دبي تغلق مطعماً خالف الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي أول من أمس، مطعماً، ووجهت 24 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونفذ مفتشو البلدية زيارات تفتيشية على 178 مؤسسة، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 96 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 153مؤسسة.

وتواصل بلدية دبي الزيارات التفتيشية على المؤسسات والأنشطة التابعة لها، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في تلك المؤسسات كالتباعد الاجتماعي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة، مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة.

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