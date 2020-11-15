«الصحة» تطلق مبادرتي «Drive in» وبرنامج الوقاية من السكري

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة Drive In التوعوية والتعليمية بهدف تحسين جودة حياة مرضى السكري وتعايشهم مع المرضى، كما كشفت عن مبادرة برنامج الوقاية من السكري لتقديم التثقيف والتدريب على العادات الصحية المرتبطة بمرض السكري. ويأتي إطلاق المبادرتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف تاريخ 14 نوفمبر من كل عام.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن إطلاق المبادرتين بمناسبة اليوم العالمي للسكري يأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمات وقائية وعلاجية مبتكرة ضمن برامج تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لتقليل نسبة مرض السكري في الدولة، وتسليط الضوء على الدور الفاعل للكادر التمريضي في رعاية المرضى وتمكينهم من السيطرة على مرض السكري وخفض مضاعفاته والحد من انتشاره.

وأشار إلى حرص الوزارة على تثقيف المرضى لفهم طبيعة السكري وإدارة علاجه وكيفية العناية الذاتية للتقليل من نتائج المرض السلبية على الأفراد والمجتمع على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

منوهاً إلى إطلاق الوزارة خدمة «أكتيست» مطلع العام الماضي كأول خدمة لمراقبة ومعالجة مرضى السكري عن بُعد في العالم، ترجمة لتوجهات الحكومة بدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، لافتاً إلى استحداث الوزارة عيادات الأمراض غير السارية عام 2017 ودمجها بمراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لمرضى السكري من خلال فريق متعدد التخصصات، وفقاً للأدلة العلمية الوطنية المحدّثة وتماشياً مع المعايير العالمية، منوهاً إلى إطلاق تطبيق لمتابعة مرضى السكري وما قبل السكري وتوعيتهم بأنماط الحياة الصحية والمحافظة على مستوى السكر بالدم.

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