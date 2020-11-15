حور النعيمي وميثة السويدي تفوزان بمنحة رودس الإمارات لعام 2021

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وبالتعاون مع «رودس ترست»، أعلنت لجنة الاختيار ‏الخاصة ببرنامج منحة «رودس الإمارات» برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، حصول الطالبتين حور النعيمي وميثة السويدي على منحة رودس ‏الإمارات لعام 2021.

تخصص مزدوج

وتدرس الطالبة حور النعيمي تخصصاً مزدوجاً يجمع ما بين العلوم السياسية والأدب ‏والكتابة الإبداعية في جامعة نيويورك أبوظبي، أما الطالبة ميثة السويدي فتدرس العلوم السياسية في جامعة ‏نيويورك أبوظبي، وتتابع كلتاهما الآن إكمال السنة الأخيرة من برنامج البكالوريوس في التخصصات المذكورة.

يذكر أن منحة رودس هي أحد أعرق منح الدراسات العليا وأعلاها مكانةً في العالم. وفي كل عام، تختار هيئة ‏المنح الدراسية 100 طالب وطالبة من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم الفرصة للدراسة في ‏جامعة أوكسفورد المرموقة.

ويتم تقديم منحة رودس في الإمارات منذ عام 2014.

تخطيط

وتخطط الطالبة حور للحصول على درجة الماجستير (‏MSc‎‏) في الدبلوماسية والحوكمة الدولية، وماجستير ‏الآداب (‏MSt‏) في الترجمة النقدية والأدب المقارن. أما الطالبة ميثة فتفكر بالحصول على درجة الماجستير في ‏علم التدخل الاجتماعي القائم على الأدلة وتقييم السياسات، بالإضافة إلى ماجستير السياسة العامة (‏MPP‏).‏

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