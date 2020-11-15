267 ألف معاملة أجريت عبر تطبيق «دبي الآن» خلال أكتوبر

المصدر: دبي - نورا الأمير

أفادت «دبي الذكية» أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر تطبيق «دبي الآن» خلال شهر أكتوبر وصلت إلى 266843، فيما بلغت قيمة المعاملات أكثر من 157.1 مليون درهم، كما جرى تحميل التطبيق أكثر من 31 ألف مرة، وتسجيل 10939 مستخدماً جديداً.

ويقدم تطبيق «دبي الآن» تجربة شاملة لإنجاز المعاملات الحكومية بشكل بسيط وآمن وفي وقت قياسي، من أي مكان عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق الهواتف الذكية، فيما يتم تحديث الخدمة بشكل مستمر من خلال إضافة خدمات جديدة تتيح للمستخدمين توسعة رقعة الاستفادة منها.

منصة

وتشمل قائمة المنصة أكثر من 120 خدمة توفرها أكثر من 30 جهة منها (26 جهة حكومية و8 خاصة)، حيث بلغ عدد المعاملات منذ إطلاق التطبيق 11.47 مليون معاملة، وصلت قيمتها لأكثر من 6.03 مليارات درهم، وسجلت 84.24 ٪ في مؤشر السعادة.

12 قطاعاً

ويتيح تطبيق دبي التعامل مع 12 قطاعاً في المدينة هي: الفواتير، الموبايل، المركبات، الإسكان، الإقامة، الصحة، التعليم، الأمن، السفر، الإسلام، التبرعات، وعام، كما يشمل مجموعة واسعة من الخدمات كتجديد تسجيل المركبات، وتسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات ودو والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفواتير، وتسديد جميع المخالفات المرورية، وإدارة كل ما يتعلق بالسكن.

حيث يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي، علاوة على إدارة الشؤون الصحية.

حيث توفر خدمات دبي الآن عرض وإدارة المواعيد الطبية ونتائج المختبر والوصفات الطبية، والبحث في دليل الأطباء بما في ذلك الأطباء الزائرين والعيادات والمستشفيات المسجلة لدى هيئة الصحة بدبي، والبحث عن الصيدليات، بما في ذلك الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة.

والحصول، وتتبع معلومات الرحلات القادمة والمغادرة من خلال «إدارة الخدمات المتعلّقة بالسفر» والإبلاغ عن المفقودات والموجودات في مطار دبي.

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