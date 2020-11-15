المري يطلع على خطة الربط الاستراتيجي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على خطة الربط الاستراتيجي للإدارة العامة لإسعاد المجتمع وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة، وأثر الشراكات الداخلية والخارجية عليها.

كما اطلع معاليه على الخطة الاستشرافية للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بمراحلها الثلاث التي تتضمن «التأسيس والتمكين والانطلاق» ونسبة جاهزية الخطة ومؤشرات أدائها المرحلية.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالنيابة، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري.

والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي وعدد من الضباط.

التسويق

واستمع إلى شرح حول خطة التسويق في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تم تنفيذ 18 حملة تسويقية خلال العام الجاري.

27 معرضاً

واطلع الفريق المري على نتائج مشاركة شرطة دبي في المعارض المختلفة، حيث شاركت في 27 معرضاً في العام 2019.

الشراكة

كما اطلع معاليه على إحصائيات قسم الشراكة في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث بلغ شركاء شرطة دبي في العام الماضي 223 شريكاً، منهم 107 شركاء في القطاع العام بينهم 38 شريكاً استراتيجياً، و69 رئيسياً.

التوعية الأمنية

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول حملات التوعية التي نفذتها إدارة التوعية الأمنية خلال الأعوام السابقة، والتي تضمنت الحملات المرورية والجنائية والمجتمعية، حيث تم تنفيذ 13 حملة في العام الماضي استفاد منها حوالي 17 ألف مستفيد، مقابل 13 حملة في العام 2018 استفاد منها حوالي 18500 مستفيد .

سوق «رايب»

وأطلع معالي الفريق المري على إحصائيات «سوق رايب» الذي تشرف عليه إدارة التوعية الأمنية، وينظم في حديقة أكاديمية شرطة دبي، والتي بلغ عدد فعالياته المُعتمدة خلال العام الجاري 13 فعالية استفاد منها 7130 مستفيداً إلى الآن.

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