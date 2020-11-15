العويس: تجسيد لاهتمام القيادة بمن تقدموا الصفوف بكل مسؤولية

المصدر: (دبي ـــ البيان)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة بمن تقدموا الصفوف بكل إرادة ومسؤولية عالية لمواجهة وباء «كوفيد 19»، ومنطلق لتحفيز الطاقات وتسخير الإمكانات لرد الجميل للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي لعبوه في التصدي للجائحة.

وأشار معالي العويس إلى أن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، يؤكد بوضوح حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخ قيم العطاء والإنجاز والتفاني في العمل، كي تكون في صدارة القيم الإيجابيَّة التي تميِّز دولة الإمارات.

وتقف وراء ما تشهده من تطور ونهضة شاملة، ويبعث في الوقت نفسه رسالة إيجابية للأبطال في خطوط الدفاع الأولى، تشجعهم على بذل المزيد من التضحيات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أن فرق العمل والمبادرات في مختلف القطاعات شكلت نماذج رائدة في العطاء الإنساني والمجتمعي خلال تصدي الدولة لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وأثبت خط الدفاع الأول أنهم ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام.

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