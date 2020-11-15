محمد بن راشد: الإمارات ستظل أقوى بمجتمعها المتلاحم

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين، ومقيميها المتفانين، ونعتز بجميع الأبطال، وبمجتمعنا وشعبنا، الذي لمسنا منه التلاحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة».

وأعلن سموه، فتح باب الترشيح لمبادرة أوائل الإمارات، والتي تم تخصيصها هذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول في مواجهة «كورونا». وقال سموه: «وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام، للاحتفاء بخط الدفاع الأول، وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة، التي جعلت من دولتنا نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة كوفيد 19».

وأضاف سموه: «سنحتفي بالأطباء ورجال الأمن والمعلمين والقطاع الإنساني، وبكل الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا». ودعا سموه على «تويتر»، الجميع، إلى تقديم الاقتراحات على وسم «#أوائل_الإمارات»، وقال سموه: «الجميع سيكرم الجميع».

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محمد بن راشد: الإمارات أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين ومقيميها المتفانين

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