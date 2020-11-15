القانون يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون أتاح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت.

وأفادت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها أتاحت إمكانية العمل لدى أكثر من جهة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل جزئياً، مشترطة أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى للعامل تصريح عمل لبعض الوقت وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ونوهت بأن الخدمة تعطي المنشأة الحق في استخدام عامل يقيم داخل الدولة، للقيام بعمل تقضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر، على أن يتم طباعة الطلبات في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية.

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