مناقشة جهود «العدل» في تطوير مهنة المحاماة

المصدر: أبوظبي - البيان)

تنظم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة اليوم، حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد»، تحت عنوان «الواقع والطموح في مهنة المحاماة»، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، وتوجه اللجنة دعوة للمحامين والمهتمين والمتخصصين والأكاديميين والإعلاميين، للمشاركة في هذه الحلقة الافتراضية.

ويشارك في الحلقة، أعضاء اللجنة، كل من أحمد عبد الله الشحي «مقرر اللجنة»، وعائشة محمد الملا، ومروان عبيد المهيري، وأحمد بوشهاب السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهند حميد العليلي.

وقالت كفاح محمد الزعابي «رئيسة اللجنة»، إن هذه الحلقة النقاشية مهمة للغاية، من أجل الاطلاع بشكل مباشر، وعن قرب، على أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عمل المحامين، وجهود وزارة العدل في تذليلها.

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