سيف بن زايد و منصور بن زايد يعزيان بوفاة خليفة بن سلمان

المصدر: وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم - على رأس وفد الدولة - واجب العزاء بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة " رحمه الله ".

و نقل سموهما خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة في العاصمة المنامة خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..

سائلين المولى تعالى أن يتغمده برحمته و رضوانه و أن يلهم أسرة آل خليفة الكرام و شعب البحرين الشقيق جميل الصبر والسلوان في فقيدهم الكبير الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله.

من جانبه أعرب سمو ولي عهد مملكة البحرين عن بالغ شكره و تقديره لوفد دولة الإمارات لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله.

ضم وفد الدولة .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين و معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة و معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل و معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

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